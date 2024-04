Offener Treff Mindelheim: Hier wird ein Angebot gegen Einsamkeit gemacht

Plus Bei einem offenen Treff können Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Zeit verbringen. Das Angebot des Dominikus-Ringeisen-Werks stößt auf großes Interesse.

Schon um kurz vor fünf trudeln die ersten Menschen ein. Sie werden von Anja Heckl freudig mit Namen begrüßt, sie kennen sich noch vom letzten offenen Treff vor einem Monat. Heckl schreibt für jeden ein Namensschild, das sich jeder auf die Brust klebt. Schnell machen es sich die ersten auf den Sofas und Sesseln in der Kulturfabrik bequem. Einige nehmen sich Kaffee, der für alle gegen eine Spende zur Verfügung steht. Hinter dem Tresen gibt es in einem Kühlschrank Limo und Wasser.

"Mit dem Treff wollen wir ein Angebot gegen die Einsamkeit schaffen", sagt Heckl vom Dominikus-Ringeisen-Werk. Sie arbeitet in der offenen Behindertenarbeit in Mindelheim. Viele behinderte Menschen lebten allein und hätten nicht viel Kontakt zu anderen, sagt sie. Auch der Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung ist ihr wichtig. "Aber es ist alles noch im Aufbau, wir schauen jetzt, wie es ankommt."