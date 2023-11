Online-Betrug: Mann wartet vergeblich auf Ware

Online hat ein Mindelheimer mehr als 600 Euro für einen Moped-Rahmen bezahlt. Allerdings kam der nie bei ihm an.

Opfer eines Betrügers ist ein 56-jähriger Mindelheimer geworden: Er hatte im Internet einen Moped-Rahmen gekauft und über einen Online-Bezahldienst dafür mehr als 600 Euro bezahlt – allerdings ohne Käuferschutz. Auf den Rahmen wartete der Mann anschließend vergeblich, der vermeintliche Verkäufer war nicht mehr zu erreichen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei der Zahlungsart "Geld an Freunde senden" kein Käuferschutz besteht: Der Zahlungsdienstleister übernimmt in diesem Fall keine Haftung, wenn die Ware nicht geliefert wird. Die Polizei rät deshalb, diese Zahlungsart wirklich nur dann zu nutzen, wenn der Empfänger persönlich bekannt ist. (mz)