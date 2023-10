Online-Pfand für Liebesdienste unterschlagen

Neue Betrugsmasche mit Wertgutscheinen kommt einen Mann teuer zu stehen.

Eine neuartige Betrugsmasche beschäftigt die Mindelheimer Polizei. Ein Mann bekam demnach über sein Handy die Dienste einer Prostituierten angeboten und nahm das Angebot an. Die geforderte Summe wurde vom Geschädigten per Bezahldienstleister entrichtet. Kurz darauf meldete sich eine zweite Person über einen Messengerdienst und wollte Wertgutscheine über 400 Euro als "Pfand" für den Hausbesuch. Da diese angeblich nicht funktionierten, gab der Geschädigte Codes im Gegenwert einer niedrigen vierstelligen Summe durch. Zu einem Hausbesuch kam es schlussendlich nicht, so die Polizei. Das Geld für die Liebesdienste konnte zurückgebucht werden, das sogenannte „Pfand“ dürfte aber weg sein, heißt es in der Polizeimeldung. Anhaltspunkte auf den oder die Täter gibt es bisher nicht. (mz)