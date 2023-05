Mindelheim

12:00 Uhr

P-Seminar des Maristenkollegs begeistert mit Konzert in der Dampfsäg

Plus Schule kann viel mehr sein als Unterricht. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums des Maristenkollegs organisierten ein Konzert in der Dampfsäg in Sontheim.

Von Emily Schultheiß

"Der frühe Vogel fängt den Wurm" – an dieses Sprichwort hielten sich die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars Musik des Mindelheimer Maristenkollegs unter Leitung von Dr. Bernhard Hess. Schon am frühen Morgen begannen sie mit dem Aufbau der Generalprobe in der Dampfsäg Sontheim für das Konzert, das für 18 Uhr geplant war. Die technischen Einstellungen mussten ebenso geklärt werden wie die Bühnenaufstellungen der Chorklasse 6A und des Oberstufenchors. Die Vorbereitungen liefen bis in den Nachmittag hinein – es wurde eingesungen, Künstlerinnen und Künstler und Bands probten auf der Bühne oder gar im Freien auf der gemütlichen Freianlage der Dampfsäg.

Die Dampfsäg in Sontheim war rappelvoll

Zum Konzert am Abend war die Halle rappelvoll. Tizian Petrich und Lennard Frischholz sprachen für ihre Mitschüler und informierten darüber, dass die gesammelten Einnahmen dem Kinderhospiz Bad Grönenbach zugutekommen. Schon früher hat die Schule Benefizkonzerte veranstaltet. Die Chorklasse 6A trat auf, großen Respekt erhielt auch das Violinduo mit Lydia Hartmann und Laura Hahmann. Auch der Oberstufenchor begeisterte das Publikum, wobei Franziska Gropper für ihre Solos besonders viel Beifall erhielt

