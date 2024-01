Passanten mit Böllern beworfen

Ein Feuerwerkskörper verfehlte die Personen in Mindelheim nur knapp. Es werden Zeugen gesucht.

Einer von drei Jugendlichen hat am späten Montagabend in der Mindelheimer Bahnhofstraße einen Feuerwerkskörper in Richtung von zwei Personen abgeschossen. Laut Polizei verfehlte der Feuerwerkskörper die Passanten nur knapp, sodass niemand verletzt wurde. Die Polizei Mindelheim ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08261 / 7685-0. (mz)