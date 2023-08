Perlenschmuck aus einer Wohnung gestohlen

Wie ein Dieb in eine Wohnung in Mindelheim gekommen ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Aus einer Wohnung in Mindelheim wurde Schmuck im Gesamtwert von rund 800 Euro entwendet. Die 85-jährige Besitzerin hatte ihren Perlenschmuck, eine Kette, zwei Ringe und Ohrringe, Anfang der vergangenen Woche auf einer Kommode im Flur ihrer Wohnung abgelegt. Am Freitag ruhte sich die Frau gerade im Wohnzimmer aus, als eine Nachbarin ihre offene Wohnungstüre bemerkte und sie aufweckte. Kurze Zeit später bemerkte die Geschädigte, dass der Schmuck fehlt. An der Wohnung sind laut Polizei keine Aufbruchsspuren vorhanden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (mz)