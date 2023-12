Überlastung und Pragmatismus: So wirkt sich der Personalmangel in Kitas aus

Plus Mehr Kinder, weniger Personal: Im Unterallgäu ist die Personalsituation in Kitas angespannt. Wie sich das auf die Betreuung und die Mitarbeiterinnen auswirkt.

"Wir suchen Erzieher und Kinderpfleger", "Mobile Reserve für Kitas im Unterallgäu" - solche und ähnliche Schilder sind derzeit im Unterallgäu zu sehen. Sie machen deutlich: Die Kitas im Unterallgäu suchen händeringend Personal. Wenn der Personalmangel zu groß wird, müssen Kitas ihre Betreuungszeiten anpassen, Gruppen zusammenlegen oder ganz schließen. Und das ist nicht nur im Unterallgäu, sondern überall in Deutschland immer wieder notwendig. Das zeigt eine Recherchekooperation von Correktiv.Lokal, "Frag den Staat" und unserer Redaktion. Wie ist die Lage in der Region?

"Die Zeit am Kind geht einfach verloren, wenn es zu wenig Personal gibt. Man schaut dann nur, dass alles irgendwie passt", sagt eine Erzieherin, die anonym bleiben möchte. Zwar sei ihre Kita grundsätzlich gut aufgestellt, doch sobald Mitarbeiterinnen krank werden, werde es eng. Es komme öfter vor, dass sie eine Gruppe von 25 Kindern allein betreuen müsse, sagt sie.