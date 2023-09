Wegweiser und Hausmauer angefahren

Bei zwei Unfällen in Pfaffenhausen und Mindelheim setzte sich der Verursacher einfach ab.

Zwei Fahrerfluchten meldet die Polizei aus Pfaffenhausen und Mindelheim. So hat ein unbekannter Autofahrer im Lauf des vergangenen Wochenendes einen Wegweiser auf der B16 bei Pfaffenhausen angefahren und einen Schaden von 2500 Euro hinterlassen. In Mindelheim wurde eine Hauswand an der Ecke Maximilianstraße/Lautenstraße angefahren und beschädigt. Der Unfall muss am Dienstag passiert sein, so die Polizei. Auch hier machte sich der Verursacher aus dem Staub. Die Mindelheimer Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden können. (mz)