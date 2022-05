Pferdeprofi Bernd Hackl bringt nicht nur Pferdemädchen zum Lachen

Plus Problempferd oder doch eher Problemmensch? Der bekannte Pferdeprofi Bernd Hackl präsentiert im Mindelheimer Forum die kuriosesten Geschichten aus seinem Alltag.

Wer ein Pferdemädchen zuhause hat – sei es nun 14 oder 40 Jahre alt –, kennt das Phänomen: „Ich fahr noch kurz in den Stall“, heißt es da, bevor „sie“ verschwindet und erst Stunden später wieder zurückkommt. Die Zeit mit den Tieren und anderen Pferdeverrückten vergeht einfach wie im Flug – genauso wie die Show „S’ Leben könnt so einfach sein“ von Pferdeprofi Bernd Hackl. Er präsentierte im Mindelheimer Forum auch sogleich eine Lösung für das „Pferdemädchen-Zeitgefüge“, wie er es nannte: Die Zeitangabe ,kurz’ beziehe sich nämlich nur auf die Strecke zum Stall, erklärte er. „Nicht auf die sechs Stunden im Stall.“