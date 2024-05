Pflegekraft stiehlt Goldschmuck einer 84-Jährigen Mindelheimerin und stellt sich

Eine 41-jährige Pflegerin hat in Mindelheim ihre Patientin bestohlen. Doch statt mit der Beute zu verschwinden, stellte sich die Frau der Polizei.

Eine 41-jährige Pflegerin, die eine 84-jährige Mindelheimerin betreute und bei dieser wohnte, hat ihre Patientin bestohlen.

Nach Angaben der Polizei nahm die Frau zwischen dem 4. Mai und dem 10. Mai diversen Goldschmuck der 84-Jährigen an sich. Am Samstag habe sich die Pflegerin allerdings der Polizei gestellt. Die Frau "gab den Diebstahl zu und händigte den gestohlenen Schmuck aus", berichtet die Polizei. Zudem habe sie unbemerkt Münzen und Parfums der 84-Jährigen in ihrem eigenen Zimmer deponiert, die ebenfalls gefunden wurden. Die 41-Jährige erwarte eine Anzeige wegen Diebstahls. (mz)

Lesen Sie dazu auch