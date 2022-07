Pkw fährt bei Mindelheim frontal in einen Traktor

Bei einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Traktor auf der B16 bei Mindelheim kurz vor Mittag verletzt sich der Autofahrer schwer.

Auf der B16 auf Höhe der Firma Kleiner ist es am Donnerstag kurz vor Mittag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Pkw gekommen. Der Fahrer des Autos wurde dabei verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Der Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten

Der Autofahrer war in Richtung Norden auf der Umfahrung von Mindelheim unterwegs, als er auf Höhe der Firma Kleiner nach links in Richtung Tussenhausen abbog. Dabei ist er auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen Traktor gefahren. Der Fahrer der Zugmaschine konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er blieb aber unverletzt. Die Polizei ist vor Ort und klärt die Unfallursache.

Als Folge des Unfalls ging die Achse des Traktors kaputt. Erhebliche Betriebsmittel wie Öl und Diesel sind ausgelaufen. Die Feuerwehr Mindelheim sicherte den Unfall ab und beseitigte die Unfallfolgen auf der Straße. Der Rettungsdienst versorgte den verletzten Fahrer.