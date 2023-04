Spaß trotz dunkler Wolken: Der Plärrer in Mindelheim ist eröffnet

Frühjahr ist, wenn der Plärrer in Mindelheim gastiert. Ganz egal, wie das Wetter sein mag, Fahrgeschäfte, Losbuden und Süßigkeitenstände locken die Bürger an.

Am Freitagnachmittag eröffnete der Plärrer auf dem Festplatz am Forum in Mindelheim das diesjährige Marktwochenende. Fahrgeschäfte wie Auto-Scooter oder Disco Flyer, Kinderkarussell und Schießstände lockten wieder Kinder, Jugendliche und Junggebliebene an.

Vorhang auf für den Frühjahrsplärrer in Mindelheim. Noch bis Montagabend können sich Kinder und Junggebliebene an den Fahrgeschäften erfreuen. Foto: Axel Schmidt

Trotz dunkler Wolken spielte das Wetter am Freitagnachmittag noch mit, sodass die ersten Besucher durchaus ihren Spaß hatten. Die weiteren Öffnungszeiten des Plärrers lauten: Samstag (14 bis 22 Uhr), Sonntag (11 bis 22 Uhr) und Montag (11 bis 20 Uhr).

Hoch hinaus geht es mit dem Disco Flyer auf dem Mindelheimer Frühjahrsplärrer. Foto: Axel Schmidt

Am Sonntag und Montag herrscht dann in der Mindelheimer Altstadt auch wieder Marktleben: Zahlreiche Fieranten bieten dann in der Maximilianstraße und Krumbacher Straße ihre Waren feil. Jeweils von 9 bis 18 Uhr können die Besucher dann an Marktbuden vorbeischlendern und den Jahrmarkt genießen.