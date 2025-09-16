Plärrer und Schulanfang prallen aufeinander: Was Autofahrer wissen sollten

Pendler wissen, wie schwer es in den vergangenen Jahren teils geworden ist, rund um die Mindelheimer Altstadt einen Parkplatz zu finden. Ausgerechnet am ersten Schultag wird sich diese Situation zusätzlich verschärfen. Denn am Dienstag, 16. September, beginnt nicht nur der Unterricht wieder, sondern auch der Aufbau des Plärrers für den Herbstmarkt. Und das bedeutet: Rund ums Forum, die Grund- und Mittelschule sowie das Sonderpädagogische Förderzentrum gelten Parkverbote.

Entlang der Reichenwallerstraße, in der sonst wochentags nur von 6 bis 8 Uhr ein absolutes Parkverbot gilt, greift dieses ab Dienstag um 6 Uhr ganztägig. Auf dem kostenpflichtigen Parkplatz direkt gegenüber beim Forum darf man an diesem Tag ab 14 Uhr nicht mehr parken und auf den kostenlosen Plätzen auf Höhe des Theaterecks sowie direkt hinter dem Forum ab Mittwoch, 17. September, um 6 Uhr ebenfalls nicht mehr. Auch auf den Parkplätzen vor dem Hallenbad und auf einem Teil der Plätze vor der Dreifach-Turnhalle dürfen ab Dienstag, 16. September, um 7 Uhr keine Fahrzeuge mehr stehen, damit die Schausteller dort ihre Wohnwagen abstellen können.

Auf dem Parkplatz beim Forum muss der Bauhof Platz für die Fahrgeschäfte schaffen

Das war auch in den vergangenen Jahren schon so. Im vergangenen Jahr hatten sich jedoch etliche Eltern geärgert, als sie nach der Einschulung ihres Kindes zum Auto zurückkamen und dort einen Strafzettel vorfanden. Könnte man das Halteverbot also vielleicht um ein paar Stunden nach hinten verlegen? Wie die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sei das „leider keine Option“.

Hintergrund sei, dass die Schausteller meist bereits am Dienstagvormittag oder im Laufe des Tages mit ihren Fahrgeschäften anreisten und Platz benötigen, um diese zu parken, bis spätestens am Mittwochmorgen der Aufbau beginnt. Auch der Bauhof habe auf dem Platz beim Forum noch einige Arbeiten zu erledigen. So müssten beispielsweise die Stangen, die die Parkreihen abgrenzen, abgebaut werden, um Platz für die Fahrgeschäfte zu schaffen.

Eltern und Lehrkräfte dürfen ausnahmsweise auf der Viehmarktwiese parken

„Es wurde bereits versucht, die Sperrung des Parkplatzes nach hinten zu verschieben“, so die Stadt. Weil damals dann aber verbotswidrig Autos auf dem Parkplatz standen, habe der Bauhof massive Probleme gehabt, die Stangen rechtzeitig abzubauen.

Für Eltern und Lehrkräfte soll es am ersten Schultag aber eine Ausweich-Parkmöglichkeit geben: Spätestens ab 7 Uhr soll die Viehmarktwiese in der Landsbergerstraße gegenüber des Getränkemarktes als temporärer Parkplatz genutzt werden können. „Damit erhoffen wir uns, den Parkdruck im Bereich der Schulen etwa zu mindern“, teilt die Stadt mit. Sie bittet ausdrücklich darum, die Schulen nicht direkt anzufahren, „da auch viele Kinder mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen und durch parkende und fahrende Autos in der Brennerstraße und den angrenzenden Straßen gefährliche Situationen entstehen könnten“. Gegenseitige Rücksichtnahme sei an diesem Tag von besonderer Bedeutung.