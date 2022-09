Plakat weckt Freude aufs Frundsbergfest in Mindelheim

Plus Der verstorbene Helmut Zwing ist das Gesicht des Frundsbergfests 2023. Das hält aucheinige Neuerungen bereit.

Von vorne tönt ruhige, historisch anmutende Musik, die Emily Schweighart auf ihrer Harfe spielt. Die Stimmung im Rittersaal der alten Fronfeste in Mindelheim ist ausgelassen. Bei dem Anlass auch ganz klar, denn alle freuen sich auf das Plakat für das Frundsbergfest 2023 – und darauf, zu erfahren, wer darauf abgebildet ist. Denn: „Nach zwei Verschiebungen und fünf Jahren ist es Zeit, dass wieder ein Frundsbergfest stattfindet“, betont Norbert Sliwockyi, Erster Vorsitzender des Frundsberg Festrings Mindelheim.