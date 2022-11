Poesie und Farbe in einem besonderen Buch

Die Mindelheimer Autorin Sabine Smolik-Pfeifer hat ein Buch mit Gedichten veröffentlicht. Für sie war es eine echte Herzensangelegenheit.

Die Verwirklichung dieses Gedichtbandes war ein lang gehegter Wunsch der Autorin Sabine Smolik-Pfeifer, die seit vielen Jahren Gedichte verfasst und schon mehrfach ihre Texte bei Lesungen rund um Mindelheim vorgetragen hat. Sehr zur Freude des Publikums, bieten ihre Gedichte doch meist eine ironische, manchmal auch herrlich böse Note, kurzum: Gedichte von Sabine Smolik-Pfeifer sind immer für eine Überraschung gut.

Im vorliegenden Gedichtband mit dem Titel „Farbenfroh“, der im Mindelheimer Hans-Högel-Verlag erschienen ist, hat sich die in Kempten geborene und in Kaufbeuren und Irsee aufgewachsene Autorin auf 15 verschiedene Farben konzentriert, denen sie sich jeweils poetisch, aber auch mit reichlich Fachwissen nähert, um neben den entsprechenden Emotionen auch Erkenntnisse zu vermitteln.

S. Smolik-Pfeifer Foto: Thessy Glonner

Das wiederum ist die besondere Fähigkeit der studierten Biologin: Wissen in Reim und Poesie so zu verpacken, dass es leichthändig und unterhaltend wirkt. So klärt sich ganz nebenbei wie viele verschiedene Nuancen von Rot, Grün oder Braun es gibt, welche Bedeutung die Farben haben und wo sie überall vorkommen.

Neben den Gedichten versammelt das Buch „Farbenfroh“ auch zahlreiche Bilder von Künstlern aus dem Kunstverein Mindelheim. Smolik-Pfeifer kam auf diese Idee, da sich die meisten Mitgliederausstellungen des Kunstvereins der vergangenen Jahre ebenfalls eine Farbe als Motto gewählt hatten. Was also lag näher als die beiden Betrachtungsweisen der Farben zusammenzuführen.

Auch die „Grüne Landschaft“ von Christina Horvat ist dort zu sehen. Foto: Horvat

Die Autorin fragte bei zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern an, ob sie sich beteiligen möchten, und erhielt insgesamt 14 Zusagen. Letztendlich musste sie gemeinsam mit dem Verlag aus rund 600 Bildern auswählen, was keine leichte Aufgabe war. Im Band enthalten sind nun 73 Bilder von 14 Künstlern. Bilder, die zu den jeweiligen Farben und Gedichten passen, wunderschön ausgewählt und stimmungsvoll kombiniert. Die Bilder zeigen Menschen, Landschaften, Blumen und Tiere sowie verschiedene Techniken und somit auch die Bandbreite des künstlerischen Schaffens des Kunstvereins. Überhaupt ist die Gestaltung des Gedichtbandes, für die Alicia Leinsle verantwortlich war, sehr gut gelungen, das Querformat, die Anordnung der Bilder, das Schriftbild der Titel - alles stimmig. Im Anhang widmet sich Smolik-Pfeifer in einer wissenschaftlichen Herangehensweise den Farben aus physikalischer, physiologischer, psychologischer und kultureller Sicht.

Hier geht es unter anderem um die Art und Weise, wie Farben vom menschlichen Auge überhaupt gesehen werden. Auch dieses Interesse der Autorin kommt nicht von ungefähr, war sie doch mit Dr. Wolfgang Pfeifer verheiratet, der von 1982 bis 2013 als Augenarzt in Bad Wörishofen tätig war. Ihm ist dieses Buch auch gewidmet: Eine farbenfrohe, prächtig illustrierte Sammlung von lesenswerten Gedichten.