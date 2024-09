Polizei bestätigt Schüsse in Mindelheim

Schüsse, die vergangenen Mittwoch in Mindelheim gefallen sein sollen, waren in den vergangenen Tagen Gesprächsthema in der Stadt. Mehrere Anwohner im Bereich Kastanienweg/Ahornallee hatten gegen 23 Uhr vermeintliche Schüsse gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. Nachdem zunächst weder eine Waffe noch Patronenhülsen gefunden worden waren, sprach die Polizei zunächst nur von „schussähnlichen Geräuschen“. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, gibt es inzwischen aber Hinweise darauf, dass tatsächlich Schüsse gefallen sind: Es wurden zwei Hülsen von Schreckschussmunition gefunden.

Sandra Baumberger

Polizei

Mindelheim