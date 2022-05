Polizei fasst gesuchte Prostituierte in Mindelheimer Hotel

Eine 33-jährige Prostituierte hat in einem Mindelheimer Hotel unerlaubt ihre Dienste angeboten. Wie sich herausstellte, wurde sie bereits gesucht.

Die Betreiberin eines Mindelheimer Hotels hat sich am Samstagnachmittag an die Polizei gewandt, weil sie vermutete, dass in einem ihrer Zimmer unerlaubt eine Prostituierte arbeitet. Eine Streife observierte daraufhin das Hotel und traf einen Freier an, der das Zimmer einer 33-Jährigen verließ. Dort fanden sie zudem Bargeld und Beweismaterial.

Die Prostituierte, die in dem Mindelheimer Hotel arbeitete, hatte im Internet für ihre Dienste geworben

Die Frau hatte auf einer Internetseite für ihre Dienste geworben und wurde – wie sich herausstellte – bereits wegen ähnlicher Fälle gesucht. Einen Haftantritt konnte sie abwenden, indem sie einen vierstelligen Geldbetrag zahlte.

Fälle illegaler Prostitution hatte es im Unterallgäu zuletzt häufiger gegeben. MZ-Redakteur Alf Geiger hat recherchiert, warum das Unterallgäu bei Prostituierten und ihren Freiern besonders beliebt ist. (mz)