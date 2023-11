Polizei schnappt Unfallflüchtigen

Ein Mann hat auf einem Parkplatz in Mindelheim ein anderes Auto beschädigt und ist einfach weitergefahren. Eine Zeuge beobachtete den Vorfall jedoch.

Die Polizei hat am Samstag einen Unfallflüchtigen gefasst. Dieser hatte am späten Samstagvormittag in Mindelheim beim Ausparken das links neben ihm geparkte Auto gestreift und sich nicht um den Schaden in Höhe von rund 4250 Euro gekümmert. Ein Zeuge hatte den Vorfall im Bereich der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Allgäuer Straße jedoch beobachtet und die Polizei verständigt, die den Fahrer ermittelte. (mz)