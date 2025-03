Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer auf A96

Ein Mitarbeiter einer Tankstelle hat am Donnerstag die Polizeiinspektion in Mindelheim informiert, dass ein Lkw-Fahrer, der stark nach Alkohol roch, soeben auf die Autobahn aufgefahren sei. Eine sofort alarmierte Streife stoppte den Lastkraftwagen an der nächsten Ausfahrt und kontrollierte den Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Tankstellenmitarbeiter. Der Mann hatte über ein Promille Alkohol im Blut. Die Polizei brachte den Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt übernahm ein Ersatzfahrer. (mz)

