Polizei sucht Fahrer eines SUV, der nach Unfall flüchtete

Eine Frau musste einem schwarzen SUV ausweichen, der ihr entgegenkam. Sie schleuderte über eine Wiese und prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum.

Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen SUV, der am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr an einem Unfall auf der B16 in Mindelheim beteiligt war. Laut Polizeibericht fuhr eine 23-Jährige dort mit ihrem Auto, als ihr vor der Straßenmeisterei ein Unbekannter in einem schwarzen SUV entgegenkam, der immer weiter auf ihrer Fahrspur lenkte. Die Frau musste daraufhin ausweichen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort schleuderte sie über eine Wiese und fuhr anschließend gegen einen Baum, heißt es weiter im Polizeibericht. Verletzt wurde die 23-Jährige nicht. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. (mz)