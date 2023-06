Polizei sucht Zeugen für Fahrraddiebstahl

In Mindelheim hat ein Unbekannter am Freitag ein Fahrrad gestohlen. Es hat ein auffälliges Merkmal.

Am Freitag zwischen 6 und 14 Uhr wurde das Fahrrad einer Mindelheimerin gestohlen: Polizeiangaben zufolge hatte sie ihr weißes Mountainbike des Herstellers "KS Cycling" unversperrt am Fahrradständer in der Bürgermeister-Krach-Straße auf Höhe des Mindeleimer Seniorenheims, abgestellt - wo es einige Stunden später nicht mehr war. Das Rad ist etwa ein Jahr alt und rund 300 Euro wert. An dem weißen Rahmen ist ein auffälliger, hellgrüner Streifen. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 in Verbindung setzen. (mz)