Polizei warnt vor Auto-Knackern im Raum Mindelheim

In Mindelheim ist ein Auto aufgebrochen worden - und die Polizei glaubt, dass es nicht das einzige war. Sie hat eine Beschreibung der möglichen Täter veröffentlicht.

Die Polizei warnt vor Auto-Knackern in und um Mindelheim. Laut Pressebericht ist am Freitagnachmittag auf einem Ausflugsparkplatz an der Staatsstraße 2518 ein geparktes Auto aufgebrochen worden, eine Geldbörse aus dem Handschuhfach wurde gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass das nicht die einzige Tat war, sondern dass es zu weiteren Straftaten rund um Mindelheim kam.

Haben ein Mann und eine Frau Autos in Mindelheim aufgebrochen?

Eine Rolle sollen ein weißer BMW-Geländewagen sowie ein etwa 50-jähriger Mann und eine circa 35-jährige Frau spielen.

Der Mann soll etwa 165 cm groß sein, er hatte laut Polizei eine kräftige Erscheinung, kurze, schwarze Haare, Stirnglatze und blaue Augen. Die Frau war circa 35 Jahre alt, schlank und hatte hellblonde, sehr lange Haare.

Zeugen oder Opfer eines Auto-Aufbruchs sollen sich bei der Polizei melden

Wer Hinweise zum Fahrzeug oder den beschriebenen Personen machen kann oder ebenfalls Opfer einer gleichgelagerten Straftat wurde, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Mindelheim, Telefon 08261/76850.

Die Polizei weist darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen, insbesondere nicht an schlecht einsehbaren Orten. An solchen Stellen ist es sinnvoll, das Handschuhfach offen stehen zu lassen, um potenziellen Dieben zu zeigen, dass ein Einbruch in das Fahrzeug nicht lohnt.