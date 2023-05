Polizei warnt vor Schockanrufen

Im Raum Mindelheim kommt es derzeit wieder vermehrt zu Schockanrufen. Das ist die aktuelle Masche der Betrüger.

Die Polizeiinspektion Mindelheim hat in den vergangenen Tagen wieder vermehrt sogenannte Schockanrufe registriert. Dabei rufen die Betrüger überwiegend ältere Personen an und teilen ihnen mit, dass ihr Sohn oder ihre Tochter gerade einen tödlichen Unfall mit einer Schwangeren verursacht hätten, so die Polizei. Damit Sohn oder Tochter wieder freigelassen werden, sollen die Senioren eine hohe Summe zahlen. Dabei bieten die Betrüger an, das Geld in der Nähe des Wohnortes abzuholen.

Die Polizei rät dazu, auf solche "Angebote" keinesfalls einzugehen und kein Bargeld oder Wertgegenstände zu übergeben. Sie bittet darum, Freunde und Bekannte vor der Betrugsmasche zu warnen und sich entweder unter der Nummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden oder den Notruf 110 zu wählen, sobald man verdächtige Wahrnehmungen macht. (baus)