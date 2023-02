Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern in Mindelheim

Ein angeblicher Dachdecker versucht offenbar gerade, Seniorinnen und Senioren unnötige Arbeiten aufzuschwatzen.

Die 86-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Mindelheim bekam am Montagnachmittag Besuch von einem Mann, der ihr erklärte, dass an ihrem Dach dringende Sanierungen ausgeführt werden müssten. Die Dame wandte sich an ihre Tochter, und die wiederum an die Polizei in Mindelheim. Schnell stellte sich heraus, dass der Handwerker bereits mehrfach damit aufgefallen war, älteren Menschen nicht notwendige Dacharbeiten anzubieten.

Aufträge genau prüfen und keinesfalls mündliche Vereinbarungen treffen

Weil mit weiteren Auftritten in Mindelheim und Umgebung zu rechnen sei, warnt die Polizei ausdrücklich vor Handwerkern oder Bautrupps, die unangemeldet erscheinen. Häufig würden sie nicht notwendige, überteuerte oder nicht fachgerechte Leistungen anbieten. Die Polizei rät, Aufträge an solche Handwerker vor Vertragsabschluss gründlich zu prüfen und auf keinen Fall mündliche Vereinbarungen abzuschließen. (mz)