Polizei zieht betrunkenen Radfahrer in Mindelheim aus dem Verkehr

Mit einer Anzeige muss ein Radfahrer rechnen, der deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte.

Einer Streifenbesatzung der Polizei ist am Donnerstagabend in der Kaufbeurer Straße in Mindelheim ein Fahrradfahrer aufgefallen, der den Beamten zufolge extrem unsicher unterwegs war. Als sie ihn kontrollierten, bestätigte sich der Verdacht, dass er erheblich betrunken war. Die Alkoholisierung habe weit über dem erlaubten Grenzwert gelegen, so die Polizei. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (mz)