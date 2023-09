Polizei zieht getuntes Auto aus dem Verkehr

Fahrer und Fahrzeuge wurden bei einer Kontrolle in Mindelheim genau unter die Lupe genommen.

Die Kontrollgruppe Autoposer der Polizei hat bei einer Kontrolle im Bereich Mindelheim am Donnerstag einen Autofahrer erwischt, an dessen Fahrzeug mehrere unzulässige Veränderungen festgestellt wurden, durch die die Betriebserlaubnis erloschen war. Der Mann muss außerdem ein Bußgeld zahlen. Laut Polizei waren an Vorder- und Hinterachse des Wagens verschiedene Felgenfabrikate und Felgengrößen montiert. Ein Reifen war beschädigt, es gab außerdem unzulässige Spiegelabdeckungen und auch die Scheiben waren mit einer Folie beklebt, die nicht zulässig ist. Auch kontrollierten die Polizisten den Fahrer eines hochmotorisierten Autos und stellten fest, dass er nicht die richtige Fahrerlaubnis für seinen Wagen hatte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. (mz)