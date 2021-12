Polizeieinsatz in Mindelheim nach Missverständnis am Telefon

Nach einer unbedachten Äußerung rückte die Mindelheimer Polizei zu einem Mann aus. Zum Glück musste sie nicht eingreifen.

Eine unbedachte Äußerung eines 53-jährigen im Telefonat mit dem Krisendienst Schwaben rief am Mittwochabend die Polizeiinspektion Mindelheim auf den Plan. Der Mann, der sich eigentlich nur beraten lassen wollte, beendete das Gespräch mit den Worten „Ich habe keinen Bock mehr“. Dies wiederum veranlasste den Mitarbeiter des Krisendienstes die Polizei zu kontaktieren, um eine mögliche Suizidabsicht auszuschließen. Im Gespräch des Polizeibeamten mit dem Betroffenen klärte sich die doppeldeutige Äußerung aber schnell auf, sodass die Beamten nichts weiter unternehmen mussten.

Der Krisendienst unterstützt Betroffene und deren Angehörige

Der Krisendienst Schwaben wurde für Menschen eingerichtet, die sich in einer psychischen Krise befinden und psychologische Beratung suchen. Der Krisendienst Schwaben ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0800/ 6553000 erreichbar und unterstützt sowohl Betroffene als auch Angehörige. In besonderen Fällen unterstützt der Krisendienst auch mit einem mobilen Team vor Ort oder vermittelt die Klienten an geeignete regionale Hilfsangebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.krisendienste.bayern/schwaben. (mz)