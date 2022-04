Polizeistreife rettet mit Blaulicht junge Amsel bei Mindelheim

Immer wieder landete ein verletzter Vogel auf der Straße zwischen Mindelheim und Oberauerbach. Da griffen die Helfer von der Polizei ein.

Die Flugversuche einer kleinen Amsel endeten am Donnerstagmorgen immer wieder auf der viel befahrenen Staatsstraße 2518 zwischen Mindelheim und Oberauerbach. Eine Streifenbesatzung bemerkte das angefahrene Tier und dessen gefährliche Situation.

Die Helfer nahmen den Vogel in "polizeilichen Schutzgewahrsam"

Die Beamten entschlossen sich kurzerhand, den Verkehr mit Blaulicht zu stoppen und den Vogel in „polizeilichen Schutzgewahrsam“ zu nehmen, heißt es in der Polizeimeldung. Anschließend wurde der Vogel in einer Kleintierpraxis in Mindelheim behandelt und konnte danach wieder in die Freiheit entlassen werden.