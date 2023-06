Mindelheim

18:00 Uhr

Pollenplage in Mindelheim? Was es mit der Messtation auf sich hat

Daten ohne Substanz? In der Mindelheimer Luft werden bis zu 100-mal weniger Pollen nachgewiesen als in anderen Regionen Bayerns. Trotzdem lasse das keine Rückschlüsse für Allergiker zu, sagt das Landesamt für Gesundheit.

Plus Seit 2019 gibt es auf dem Dach der Mindelheimer Kreisklinik eine Pollenmessstation. Trotz langjähriger Datenbeobachtung ist der Nutzen weiterhin unklar.

Von Benedikt Dahlmann

Der Frühsommer ist die Schreckenszeit für Allergikerinnen und Allergiker. Wo andere die Sonne genießen, bleiben ihnen nur Sonnenbrille, Tabletten und jede Menge Taschentücher. Oder sie bleiben gleich in der Wohnung. Aber da ist es ja auch nicht besser. Einmal gelüftet fliegen die kleinen Biester zum Fenster herein und sorgen für Augenjucken und Niesattacken. Um das Ausmaß dieser Plage besser abschätzen zu können, stehen seit einiger Zeit in Bayern elektronische Pollenmessstationen. Auch auf dem Dach der Mindelheimer Kreisklinik steht so ein Gerät. Und das zeigt: Im Unterallgäu gibt es bei der Pollenkonzentration erhebliche Unterschiede zu anderen Landkreisen. Über den Nutzen dieser Daten für die Allgemeinbevölkerung will das Bayerische Landesamt für Gesundheit jedoch keine klare Aussage treffen.

"Dazu kann ich leider nichts sagen" ist der Satz, den Dr. Susanne Kutzora im Gespräch mit unserer Redaktion am häufigsten verwendet. Es geht um die Interpretation der aktuellen Zahlen der Pollenmessstation in Mindelheim. Die zeigen, dass sich die Konzentration von Gräserpollen vor Ort zwischen Ende Mai und Anfang Juni stets im unteren zweistelligen Bereich bewegt. Auf einen Kubikmeter Mindelheimer Luft kommen also im Schnitt zwischen 20 und 45 Gräserpollen. In Garmisch-Partenkirchen kommen hingegen im gleichen Zeitraum im Schnitt zwischen 336 und 930 Pollen pro Kubikmeter. Zu Hochphasen sind es sogar mehr als 2300 Pollen pro Kubikmeter.

