Preise für den Naturlehrgarten und Wildbienenpfad in Mindelheim

Eine Stiftung in Berlin vergibt Geld- und Sachpreise für drei Naturschutzprojekte in Mindelheim. Wofür das Geld verwendet wird.

In der Ortsgruppe Mindelheim vom Bund Naturschutz gibt es Grund zur Freude: Die Berliner Stiftung für Mensch und Umwelt ehrte die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs "Deutschland summt!" Für das Engagement gab es Urkunden, Geld- und Sachpreise und aus Mindelheim wurden gleich drei Projekte geehrt.

Im Naturlehrgarten herrschte Feststimmung als aus Berlin ein Paket mit Pokalen, Urkunden und Sachpreisen ankam. Platz zwei in der Kategorie „Bestehende Naturgärten“ belegte die Mindelheimer Anlage. Ausschlaggebend sind in dieser Kategorie die Dokumentation der Pflege, aber insbesondere auch die Inspiration für Andere. „Wir freuen uns riesig über diese tolle Auszeichnung für unser gesamtes Team!“ sagt Christine Ruiu, die im Frühjahr die Organisation von Walter Feil übernommen hatte.

Auch der "Hortus Kunterbunt" in Mindelheim bekam einen Preis

Platz zwei in der Kategorie „Privatgärten groß (ab 500 m²)“ ging an den „Hortus Kunterbunt“ von Familie Mayer/Lotterbach. In dieser Kategorie werden Neuanlagen in Privatgärten ausgezeichnet. „Unser Garten ist ein wunderbares Familienprojekt“ sagt Silke Lotterbach. Die Familie hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Traumgarten nachhaltig zu gestalten und eine kleine Oase für Mensch und Tier zu schaffen.

Das dritte ausgezeichnete Projekt ist der Wildbienen-Lehrpfad von Bettina und Jan-Erik Ahlborn. Sie belegten Platz zwei in der Kategorie „Kommunale Flächen“. Zu ihrem Projekt sagen die beiden: „Jeder kann etwas für die Wildbienen tun. Wir wollen Menschen animieren, selbst aktiv zu werden und die Veränderung im eigenen Umfeld zu sein.“