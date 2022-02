Mindelheim

18:00 Uhr

Protest in Mindelheim: Bauern fühlen sich von Aldi verschaukelt

Gemeinsam mit den Kühen „Gamsel“ und Amalie“ zogen Bäuerinnen und Bauern aus dem Unterallgäu zum Protest vor die Aldi-Filiale in Mindelheim.

Plus Unterallgäuer Bäuerinnen und Bauern werfen Aldi vor, zwar mit mehr Tierwohl zu werben, die Bauern dabei aber finanziell alleine zu lassen. Aldi sieht sich zu Unrecht in der Kritik.

Von Franz Issing

Bauernfamilien im Unterallgäu sind wütend und enttäuscht. Was sie derzeit auf die Palme bringt sind die, wie sie es nennen, „aggressiven Niedrigpreisstrategien“ der Discounterkette Aldi für Tierwohlfleisch. Gemeinsam mit den Kühen „Gamsel“ und „Amalie“ zogen deshalb am Samstag 20 Landwirte zum Protest vor die Mindelheimer Aldi-Filiale. „Die Existenz dutzender Höfe in der Region steht auf dem Spiel“, kritisiert Joachim Nuscheler vom Bauernverband im Unterallgäu.

