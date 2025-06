Prügelei auf dem Parkplatz: Sieben Personen leicht verletzt

Auf dem Forumsparkplatz in Mindelheim kam es am Mittwochabend zu einem Streit zwischen mehreren Beteiligten. Im Zuge dessen schlug ein Mann zwei Kontrahenten ins Gesicht. Einer der beiden zog ein Pfefferspray hervor und sprühte damit insgesamt sechs umstehende Personen an. Eine weitere Person mischte sich daraufhin in den Streit ein und schlug mit ihrem Gürtel auf den ursprünglichen Angreifer ein, der dann laut Polizei die Flucht ergriff. Insgesamt wurden bei dem Angriff sieben Personen leicht verletzt, ein Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Die genauen Tatumstände und Tathandlungen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

