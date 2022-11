Mindelheim

18:04 Uhr

Pschierer soll der FDP Rückenwind geben

Plus Der Mindelheimer Ex-CSU-Politiker will für den Landtag kandidieren. Fragt sich nur, wo. Ein Thema hat er mit seinem Parteifreund Spitzer von der FDP schon gefunden.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Ganz bei Null muss er dann doch nicht anfangen, der Neu-Liberale Franz Josef Pschierer aus Mindelheim. Der langjährige CSU-Mann und seine neuen Parteifreunde von der FDP kennen sich von früher. Einer von ihnen ist Dr. Dominik Spitzer, Landtagsabgeordneter aus Kempten. Es ist seine erste Legislaturperiode und er war bisher einziger Abgeordneter der FDP aus Schwaben im Maximilianeum – bis Pschierer kam. Jetzt sind sie zu zweit. Und nach der Landtagswahl wollen sie zu dritt sein. Damit ist eine Frage beantwortet, aus der Pschierer in den vergangenen Wochen seit seinem Abgang aus der CSU ein Geheimnis gemacht hat: Er wird bei der Landtagswahl für die FDP antreten. In welchem Stimmkreis das geschieht, sei allerdings noch nicht entschieden. Sicher ist nur: In seinem Heimatstimmkreis Kaufbeuren tritt Pschierer nicht an. Dort ist Christian Todt gesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen