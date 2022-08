Mindelheim

07:00 Uhr

Radteam kritisiert: An diesen 14 Stellen muss schnell nachgebessert werden

Plus Ein Radteam macht sich in Mindelheim darüber Gedanken, wie das Fahrradfahren gefördert werden kann - und wie man bestimmte Gefahrenstellen schnell entschärft.

Von Johann Stoll

Fast die Hälfte des klimaschädlichen Kohlendioxids, das in die Atmosphäre entweicht, geht in Mindelheim auf das Konto des Straßenverkehrs. Was liegt also näher, Ideen zu entwickeln, damit die Mindelheimer häufiger mal aufs Auto verzichten? Das ist der Grund, warum sich aus dem Energieteam heraus eine eigene Gruppe gebildet hat, die Lust aufs Fahrradfahren machen möchte. Die Gruppe kann erste Erfolge verzeichnen. 87 Schwachstellen hat das Radteam in einer großen Fleißarbeit zusammengetragen. 14 davon haben besonders dringenden Handlungsbedarf - weshalb das Radteam gleich Verbesserungsvorschläge mitliefert.

