Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Eine Autofahrerin übersieht einen Radfahrer auf einer Kreuzung in Mindelheim. Er wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

An der Kreuzung zwischen Landsberger Straße und Wilhelm-Eiselin-Straße in Mindelheim wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall ein Radfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Autofahrerin aus dem Hohen Weg über die Landsberger Straße in die Wilhelm-Eiselin-Straße einfahren. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der auf der Landsberger Straße stadtauswärts fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der Geschädigte stürzte von seinem Rad und wurde leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (mz)