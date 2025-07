Radfahrer verletzt sich bei Unfall am Handgelenk

In Mindelheim ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Wie die Polizei berichtet, übersah ein von links kommender Radfahrer im Bereich der Nordendstraße ein ebenfalls auf den Kreuzungsbereich zufahrendes Auto und fuhr diesem in die linke Fahrzeugseite.

Der Radfahrer stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen am Handgelenk zu, die vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt wurden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.