Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Eine Autofahrerin hat die Frau übersehen, die in der falschen Richtung unterwegs war.

In der Allgäuer Straße in Mindelheim kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Laut Polizei wollte eine Autofahrerin vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in die Allgäuer Straße einfahren. Dabei übersah sie eine verkehrswidrig entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg fahrende Radlerin und erfasste die Frau frontal. Die Radlerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von knapp über 1000 Euro. Die Polizei weist ausdrücklich auf die hohe Unfallgefahr hin, die besteht, wenn Fahrradfahrer Radwege entgegen der Fahrtrichtung benutzen. (mz)