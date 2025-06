Radler bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

An der Einmündung der Kornstraße zur Teckstraße ist am dienstag bei einem Verkehrsunfall ein 19-jähriger Radfahrer verletzt worden. Laut Polizei wollte er von der Kornstraße kommend in Richtung Westernacher Straße fahren und missachtete dabei die Vorfahrt einer Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kornstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis