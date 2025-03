Radler fährt erst Schlangenlinien und dann der Polizei davon

Am Freitagabend wurde der Polizeiinspektion Mindelheim ein offenbar stark alkoholisierter Fahrradfahrer gemeldet: Dieser war zunächst auf der Krumbacher Straße stadteinwärts unterwegs, wobei er laut Polizeibericht immer wieder stürzte. Ein Zeuge verfolgte den 54-jährigen Mann, um der Polizeistreife dessen aktuellen Standort nennen zu können. Im Hohen Weg konnte die Polizei zum Fahrradfahrer aufschließen, doch auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte der Radler zunächst nicht, wie es im Polizeibericht heißt. Im Gegenteil: Er sei schneller gefahren. Auf dem Parkplatz der Sporthalle in der Brennerstraße gelang es der Polizei, ihm den Weg abzuschneiden und ihn so zum Anhalten zu zwingen. Laut Polizeibericht konnte der Mann kaum stehen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der 54-Jährige musste sein Rad stehen lassen und kam zur Blutentnahme ins Krankenhaus. (mz)

