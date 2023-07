Radler ohne Helm erleidet bei Unfall Kopfverletzungen

Ein 78-jähriger Fahrradfahrer wurde in Mindelheim von einem Auto angefahren. Beim Sturz erlitt der Radler Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei war ein 50-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Ahornallee unterwegs und wollte an der Einmündung zur Krumbacher Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten, 78-jährigen Radfahrers, der auf der Krumbacher Straße stadteinwärts fuhr und an der Einmündung nach links in die Ahornallee abbiegen wollte. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß vom Fahrrad geworfen und mittelschwer verletzt.

Unfall in Mindelheim: Fahrradfahrer (78) erleidet Kopfverletzungen

Er erlitt unter anderem Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann trug keinen Fahrradhelm. Die Polizei Mindelheim weist daher erneut darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelms vor schweren Kopfverletzungen schützen kann. Die Feuerwehr Mindelheim sperrte die Krumbacher Straße einseitig und leitete den Verkehr um die Unfallstelle. Am Pkw und am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. (mz)

Lesen Sie dazu auch