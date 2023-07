Radler und Auto in Mindelheim stoßen zusammen

Dank schneller Reaktion konnte bei einem Unfall in Mindelheim Schlimmeres verhindert werden. Der Radfahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

Ein Radfahrer war am Dienstagnachmittag auf dem Radweg an der Landsberger Straße in Mindelheim unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Landsberger Straße und Allgäuer Straße kam aus einer Nebenstraße ein Auto, dessen Fahrer den Radler übersehen hatte. Der Rennradfahrer reagierte schnell und konnte einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der Radler streifte das Auto jedoch und stürzte. Dabei verletzte er sich an der Schulter und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Der Schaden am Rennrad kann noch nicht genau beziffert werden. (mz)