Ran ans Ei: Schmücken Sie den MZ-Osterstrauß

Jetzt mitmachen bei der Osteraktion der Mindelheimer Zeitung. Wir tauschen Eier gegen Schokohasen.

Der Frühling ist da und Ostern ist nah. Jetzt ist genau die richtige Zeit, bunte Eier zu gestalten, um Haus und Garten frühlingshaft österlich zu schmücken. Auch in der MZ-Geschäftsstelle in der Mindelheimer Maximilianstraße haben wir schon einen großen Osterstrauß aufgestellt, den Sie liebe Leserinnen und Leser mit uns schmücken können. Wir suchen selbst gestaltete Ostereier, die Sie vorbeibringen und an unseren Strauß hängen, damit er von Tag zu Tag bunter wird. Als Dankeschön verschenken wir einen Schoko-Osterhasen an jeden, der uns ein Ei bringt. Also, machen Sie mit und helfen Sie, den MZ-Osterstrauß zu schmücken. Und wenn Sie uns ein besonderes Osterei nur für ein paar Wochen "ausleihen" wollen, ist das auch kein Problem. Auf einem Namenszettel können Sie ankreuzen, dass Sie ihr kleines Kunstwerk nach Ostern wieder abholen wollen. (mz)