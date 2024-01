Randalierer beschädigen ein Schaufenster

Die unbekannten Täter haben beträchtlichen Schaden in einem Mindelheimer Geschäft angerichtet. Wer hat etwas gesehen?

Böse Überraschung in Mindelheim: In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter in einem Geschäft in der Krumbacher Straße ein Schaufenster mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Mindelheimer Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise. Die PI Mindelheim ist unter der Telefonnummer 08261/76850 zu erreichen. (mz)