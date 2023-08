Randalierer beschädigt Fenster in der Altstadt von Mindelheim

Randalierer beschädigt Fenster in der Mindelheimer Altstadt. Die Polizei sucht einen Mann, der in der Maximilianstraße gewütet hat.

Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Mittwochabend in der Mindelheimer Maximilianstraße randaliert. Dabei beschädigte er laut Polizei an der VR-Bank einen Fensterrahmen. Der Mann wird auf etwa 30 Jahre geschätzt, ist etwa 170 cm groß, hat dunkelblonde Haare, ist hager und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine schwarze lange Hose und hatte eine Schultertasche bei sich. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Die Polizei Mindelheim bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)