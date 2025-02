Rasante Drogenfahrt endet an einem Baum

Eine Menge Ärger und leichte Verletzungen hat sich ein 26-Jähriger eingehandelt, der am Dienstag gegen 21.15 Uhr mit seinem Pkw vom Parkplatz am Mindelsee in Richtung B 16 offenbar zu schnell unterwegs war. In der dortigen, scharfen Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme zeigten sich bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten. Am Pkw entstand durch den Unfall ein Totalschaden von etwa 4000 Euro. Der Baum wurde am Stamm beschädigt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Aufgrund des Verdachts eines Drogenkonsums wurde dort auch eine Blutentnahme durchgeführt. (mz)

