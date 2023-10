Mindelheim

vor 32 Min.

Rechtsruck bei den Jungen: Was tun die Schulen für die politische Bildung?

Plus Vor der Landtagswahl durften testweise auch Jugendliche wählen. Auch da legte die AfD kräftig zu. Am Maristenkolleg in Mindelheim war sie fast so stark wie die CSU.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Wer als 20-Jähriger kein Linker ist, hat kein Herz. Wer mit 40 immer noch ein Linker ist, hat keinen Verstand. Von wem dieses Zitat stammt, ist nicht ganz klar. Meist wird es Winston Churchill zugeschrieben, es könnte aber auch von dem deutschen Schriftsteller Theodor Fontane, dem italienischen Philosophen Benedetto Croce, dem britischen Philosophen Bertrand Russell oder dem irischen Dramatiker George Bernhard Shaw stammen. Die Botschaft ist aber klar: Junge Menschen dürfen linker wählen. Das tun sie aber nicht mehr. Das zeigt eine Testwahl vor der Landtagswahl.

Rechtsruck nicht nur bei der offiziellen Landtagswahl

Vor der Landtagswahl in Bayern gab es das landesweite Schulprojekt „Juniorwahl“, das vom Bayerischen Landtag, dem Kultusministerium und der Landeszentrale für politische Bildung getragen wurde. Die Ergebnisse haben für Aufsehen gesorgt: Wie bei den Erwachsenen auch zeigt sich ein Rechtsruck. Die CSU erreichte 25,8 Prozent, die Grünen 15,9, die SPD 13,5, die AfD 12,2, die FDP 7,8 und die Freien Wähler 7,6 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen