Richtfest für die Erweiterung am Landratsamt in Mindelheim

Das Verwaltungsgebäude bekommt ein neues Stockwerk und somit neue Arbeitsplätze. Ein Zimmerer lobt den "herrlich schönen Bau".

Der Rohbau steht: Gemeinsam mit dem Bauausschuss des Unterallgäuer Kreistags, Vertretern der Verwaltung, Handwerkern und Planern wurde jetzt Richtfest für das neue vierte Obergeschoss des Landratsamts in Mindelheim gefeiert.

Es habe nur vier Monate gedauert, bis die Rohbauarbeiten abgeschlossen wurden, freute sich Landrat Alex Eder. „Da sieht man, was das örtliche Handwerk schafft.“ Trotz widriger Witterungsverhältnisse mit viel Regen im Frühjahr und Unwettern im Mai und Juli habe alles gut funktioniert.

Die Bauarbeiten am Mindelheimer Landratsamt liegen voll im Zeitplan

Die Arbeiten zur Aufstockung des Landratsamts liegen laut Hochbauamtsleiter Thomas Burghard im Zeitplan. Als nächstes werden das Dach abgedichtet und die Fassade fertiggestellt. Dann wird eine großflächige Photovoltaikanlage auf dem neuen Stockwerk aus Holz und an der Südfassade des Landratsamts installiert. Im Winter soll der Innenausbau abgeschlossen werden, sodass die neuen Räume spätestens im Frühjahr 2024 bezogen werden können.

Zimmerer Achim Singer von der Holzbaufirma Rehklau bat in seinem Richtspruch um den Segen für den „herrlich schönen Bau“ und trank nach einem dreifachen Hoch auf alle Beteiligte. Foto: Sylvia Rustler/LRA

Zimmerer Achim Singer von der Holzbaufirma Rehklau bat in seinem Richtspruch um den Segen für den „herrlich schönen Bau“ und trank nach einem dreifachen Hoch auf alle Beteiligte. Anschließend warfen der Zimmerer und seine Kollegen, die auch einen geschmückten Richtbaum aufgestellt hatten, die Gläser vom Dach. Die Scherben sollen dem Gebäude Glück bringen. Danach besichtigten die Mitglieder des Bauausschusses den Rohbau von innen, wo Architekt Jochen Schurr über die Details informierte.

Der Ausbau des Landratsamtes in Mindelheim kostet rund vier Millionen Euro

Durch die Aufstockung des Landratsamts für vier Millionen Euro entstehen bis zu 48 neue Büroarbeitsplätze und ein großer Besprechungsraum. Die Erweiterung des Hauptgebäudes in der Bad Wörishofer Straße ist ein erster Schritt, um den Raumbedarf zu decken. Da das Landratsamt immer mehr Aufgaben stemmen muss, mussten verschiedene Fachbereiche in Außenstellen ausgelagert werden. Nun sollen diese teilweise wieder zurück in die Zentrale ziehen. (mz)

