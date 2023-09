Rollator vor Arztpraxis in Mindelheim gestohlen

Ein Rollator wurde vor einer Arztpraxis gestohlen. Opfer ist eine 88 Jahre alte Seniorin. Die Mindelheimer Polizei sucht Zeugen.

Einer 88-jährigen Frau wurde am Montag in Mindelheim ihr Rollator gestohlen. Laut Polizei hatte die Seniorin das Gefährt vormittags vor einer Arztpraxis in der Krumbacher Straße abgestellt. Als sie mittags wieder zurückkehrte, war der Rollator weg. Die Polizei Mindelheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)