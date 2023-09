Mindelheim

Hubert Aiwanger bekommt im Unterallgäu Rückendeckung

Plus Erst im Juni war Freie-Wähler-Chef Aiwanger in Mindelheim. Nun kommt er ein zweites Mal, beflügelt von Umfragewerten nach seiner Flugblattaffäre.

Von Johann Stoll

Im Juni war Hubert Aiwanger in seiner Funktion als bayerischer Wirtschaftsminister schon einmal in Mindelheim. Er besuchte damals die Futtertrocknung, wo er sich als sachkundiger Zuhörer und Fragesteller präsentierte. Seither ist viel passiert um Hubert Aiwanger, der auch stellvertretender Bayerischer Ministerpräsident ist. Die Süddeutsche Zeitung hatte öffentlich gemacht, dass Aiwanger vor 35 Jahren als Jugendlicher ein antisemitisches Flugblatt in seiner Schultasche mit sich geführt und deshalb eine Schulstrafe aufgebrummt bekommen hatte.

Minister Aiwanger machte Gedächtnislücken geltend

Offenbar hatte sich ein Lehrer über die Rede Aiwangers in Erding geärgert, in der Aiwanger gesagt hatte, die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen. Aiwanger machte darauf Gedächtnislücken geltend. Später bekannte sich sein Bruder als Autor des Flugblatts. In diesem auf Schreibmaschine verfassten Text wird das Leid der Nazi-Opfer in den Konzentrationslagern aufs Übelste verspottet.

