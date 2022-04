Mindelheim

08:00 Uhr

Erzeugen in Mindelheim bald Windräder Strom?

Ähnlich wie bei Wildpoldsried könnte auf einem Bergrücken im Osten von Mindelheim ein Park mit mehreren Windrädern entstehen. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss will Bürgermeister Stephan Winter im Stadtrat herbeiführen, um so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Plus Bürgermeister Stephan Winter zeigt sich aufgeschlossen, mehrere Windkrafträder im Osten von Mindelheim zu ermöglichen. Dazu will er den Stadtrat überzeugen.

Von Johann Stoll

Seit der Bundestagswahl befindet sich die Windkraft-Branche im Aufwind. Weg von Öl, Gas, Kohle und der Atomenergie hin zu den Erneuerbaren. Auch Mindelheim will sich dem Wunsch nach Windkraftanlagen offenbar nicht verschließen, zumal das Thema durch den Krieg in der Ukraine und die steigenden Energiepreise an Brisanz gewonnen hat. Im Osten der Kreisstadt könnte auf dem Bergrücken ein Windpark entstehen.

